اتفاق وشيك بين الولايات المتحدة وطالبان

أعلن المبعوث الأمريكي زلماي خليل زاد، الأحد، بختام الجولة الأخيرة من محادثات السلام في الدوحة أن الولايات المتحدة وحركة طالبان الأفغانية "أوشكتا على التوصل لاتفاق" لإنهاء 18 عاما من النزاع في أفغانستان.



وكتب خليل زاد على تويتر "نحن نوشك على ابرام اتفاق من شأنه أن يخفض العنف ويمهد الطريق للافغان من اجل الجلوس معا للتفاوض على سلام دائم".



وهو كان يتحدث بختام اليوم الثامن والأخير من الجولة التاسعة من المفاوضات في قطر بين ممثلي الولايات المتحدة وحركة طالبان.



وقال خليل زاد إن من المتوقع أن يتوجه بوقت لاحق الأحد إلى كابول "لإجراء مشاورات".