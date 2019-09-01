البرازيل.. تعديل قرار حظر إشعال النار فى الهواء

عدل الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو قرارا يحظر إشعال النار في الهواء الطلق في جميع أنحاء البلاد لمدة 60 يوما.



ووفقا للنسخة الجديدة من المرسوم، سيتم حظر إشعال النار في الهواء الطلق في منطقة الأمازون القانونية التي تضم ولايات أكري وأمابا وأمازوناس وماتو غروسو وروندونيا ورورايما وتوكانتينز، بالإضافة إلى جزء من مارانهاو.



ولا ينطبق هذا الحظر على "الممارسات الزراعية خارج منطقة الأمازون القانونية الضرورية للحصاد" وسيخضع الحرق المتحكم فيه لموافقة الهيئة البيئية الإقليمية.



وأدت الحرائق التي دمرت أجزاء من غابات الأمازون المطيرة إلى تدقيق عالمي إزاء التزام البرازيل تجاه الحفاظ على البيئة.



وفي 23 أغسطس، سمح بولسونارو باستخدام القوات المسلحة لمكافحة الحرائق، وأعلنت الحكومة يوم الجمعة عن انخفاض عدد الحرائق.