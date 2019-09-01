الرئيس الأوكراني: لدينا إمكانات تجارية غير محدودة مع بولندا

صرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في وارسو، يوم السبت، بأن بولندا هي ثاني أكبر شريك تجاري لبلاده في الإتحاد الأوروبي، وأن إمكانات التعاون الثنائي بينهما لا حدود لها، وفقًا لبيان صادر عن الموقع الرسمي للرئيس الأوكراني.



وخلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب اجتماعه مع نظيره البولندي أندريه دودا، قال زيلينسكي إن اجتماع اللجنة الحكومية الأوكرانية البولندية للتعاون الاقتصادي سيعقد قريبًا.



وأعرب زيلينسكي، عن أمله في إجراء حوار نشط بين حكومتي البلدين في إطار اللجنة للتأكد من أن الاجتماع القادم سيعقد قريبا.



كما ناقش الرئيسان آفاق زيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين، حسبما ذكر البيان.



في عام 2018، بلغت تجارة السلع والخدمات مع بولندا قرابة 7.5 مليار دولار أمريكي، والتي زادت بنسبة 12.4 %عن العام السابق، وفقا للمعلومات المقدمة من السفارة الأوكرانية في بولندا.