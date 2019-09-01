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فن

إصابة 28 شخصًا فى حفل بألمانيا

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 04:35 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أصيب 28 شخصا بجروح في وقت متأخر من السبت عندما سقطت أجزاء من شاشات (إل إي دي) من منطقة المسرح في حفل موسيقى بالهواء الطلق خلال عاصفة في غربي ألمانيا، حسبما ذكرت الشرطة.

وكانت إصابة شخصين خطيرة في الحادث الذي وقع أثناء عرض لمغنيا الراب مارتيريا وكاسبر على مشارف مدينة إسن حضره حوالي18 ألف شخص.
وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الألمانية تحذيرا من العواصف في الساعة 30:7 مساء (1730 بتوقيت جرينتش). وقال متحدث باسم الهيئة "كانت هناك عاصفة قصيرة لكن قوية".

وساعد الأطباء حوالي 150 شخصًا في الحفل، وكان الكثير منهم يعانون من الصدمة.

على الرغم من استمرار مغنيا الراب في عرضهما، إلا أن الأمطار الغزيرة أدت إلى إنهائه بعد ذلك بوقت قصير.

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