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مصر

5 مؤشرات على تحسن أداء الاقتصاد.. زيادة الإيرادات وخفض الدين أبرزها

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 06:14 ص
جريدة الدستور
أميرة ممدوح
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رصد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عدد من المؤشرات التي تعبر عن تحسن أداء الاقتصاد المصري خلال عام 2019، والتي من بينها ما يلي:

- سجلت صادرات مصر البترولية ارتفاعًا ملحوظًا، ناهز الـ 27.1%، بعد أن قفزت قيمته من 328 مليون دولار خلال شهر مايو 2018 إلى 417 مليون دولار خلال الشهر نفسه من عام 2019، من جملة الصادرات المصرية البالغ قيمتها 2.7 مليون دولار خلال مايو من نفس العام.

- انخفضت الواردات البترولية وغير البترولية بنسب متفاوتة، حيث تراجعت الواردات غير البترولية إلى 5.2 مليار دولار خلال شهر مايو 2019 مقابل 6.1 مليار دولار خلال الشهر نفسه من عام 2018 بنسبة انخفاض قدرها 14.8%، كما انخفضت الواردات البترولية من 908 مليون دولار إلي 774 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.

-ارتفعت نسبة تغطية الصادرات للواردات ارتفاعًا إلى 45% خلال شهر مايو 2019 مقابل 36.6% خلال الشهر نفسه من عام 2018.

- حققت الإيرادات ارتفاعًا في حدود 100 مليار جنيه خلال عام، تأثرًا بتحسن الإيرادات الضريبية من 519 مليار جنيه خلال الفترة بين شهري يوليو ومايو 2017-2018 إلي 613 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2018-2019.

- تراجع نسبة الدين الخارجي إلي الناتج المحلي من 34.2% لـ 32.9%، كما تراجعت نسبة الدين الداخلي إلي الناتج المحلي من 70.9% لـ62.6%، وتراجعت نسبة فوائد الدين المسددة من 7.9% إلي 7.3%، كذلك انخفضت نسبة أقساط الدين المسددة للناتج المحلي من 4.5% لـ4.1%.

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