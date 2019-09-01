مرافق الغربية تواصل حملاتها لضبط الشوارع والميادين (صور)

شنت شرطة المرافق بالغربية، بقيادة العقيد وسيم قنديل، حملة بمدينة طنطا، مساء أمس السبت، وإمتدت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، وذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء محمود حمزة، مدير الأمن، في إطار السعي للحد من انتشار الباعة الجائلين، تخللها رفع 287 حالة إشغال، وإزالة عددًا من الحواجز الخرسانية، واللوحات الإعلانية بالطريق العام.



كان اللواء محمود حمزة، تلقى إخطارًا من مدير شرطة المرافق بنتائج الحملة، التي قادها العقيد وسيم قنديل، مأمور قسم المرافق بالغربية، والمقدم محمد علي وكيل قسم مرافق الغربية، والمقدم محمد السعدني، رئيس مباحث المرافق بالغربية، على عدة مناطق بمدينة طنطا، والتي أسفرت عن تحرير عدة محاضر إشغال للمخالفين بالطريق العام، ورفع عددًا من حالات الإشغالات المخالفة بالطريق، وإزالة عددًا من الفروش العشوائية، لبيع الخضر والفاكهة، وإزالة حواجز خرسانية وحديدية، وتند ولوحات إعلانية مخالفة ودون ترخيص بالطريق العام.



كما تضمنت نتائج الحملة، تنفيذ عددًا من القرارات بالغلق الإداري لعدد من المحلات التجارية والمقاه، ومصادرة عربات يد (كارو) وتحرير محاضر بيئة ونظافة لمحلات مختلفة.