تحذير لغير المدخنين: تجنبوا إغراء السجائر الإلكترونية

حذر مسؤولو الصحة العامة في الولايات المتحدة، الأشخاص غير المدخنين من إغراء استخدام السجائر الإلكترونية، وذلك بعد انتشار مرض رئوي غامض أصاب نحو 215 شخصًا، في 25 ولاية، مع تسجيل حالة وفاة واحدة على الأقل.



ونقلت وكالة بلومبرج عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، وإدارة الغذاء والدواء الأمريكية، أنهما تعملان مع الهيئات الصحية في الولايات، لمحاولة اكتشاف سبب انتشار المرض المرتبط بالسجائر الإلكترونية.



وقال عدد من المصابين إنهم كانوا يستخدمون سجائر إلكترونية تحتوي على مركب "تي أتش سي" المستخلص من الماريجوانا قبل أن يقعوا فريسة المرض.



وقالت الهيئتان في بيان مشترك: "على مستخدمي السجائر الإلكترونية عدم شرائها من الطرقات، وأن لا يعملوا على تعديل السجائر أو إضافة أي مواد إليها".



وأضاف البيان: "بغض النظر عن التحقيق الجاري الآن، فإن على اليافعين والحوامل والراشدين غير المدخنين، ضرورة تجنب السجائر الإلكترونية".



والتحذير نفسه، كان قد صدر عن كيفين بيرنز، المدير التنفيذي لشركة "جول"، إحدى أكبر منتجي السجائر الإلكترونية، الذي قال في لقاء تلفزيوني هذا الأسبوع: "على غير المدخنين تجنب استخدام السجائر الإلكترونية".



ويعتقد كثيرون أن السجائر الإلكترونية أقل ضررًا من التدخين التقليدي، الذي يقتل ثمانية ملايين شخص في العالم كل سنة، بحسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية.



وتفاوتت الأعراض بين عشرات المصابين في الولايات المتحدة بأعراض أدت في كثير من الحالات إلى تلف رئوي حاد، فمنهم من تطور لديهم المرض بشكل بطيء، وآخرون أصيبوا بالتهاب فيروسي أو أعراض هضمية كالإسهال والإقياء.



وتم نقل عدد كبير من المصابين إلى المستشفيات، وبعضهم أدخل إلى غرف العناية المركزة ووضعوا على أجهزة التنفس الصناعي.



والأمراض الرئوية ليست المشكلة الوحيدة التي تحقق فيها السلطات الطبية الأمريكية، إذ تتابع إدارة الغذاء والدواء في الولايات المتحدة 127 بلاغًا عن إصابات بنوبات مرضية مفاجئة نتيجة استخدام السجائر الإلكترونية.