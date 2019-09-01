سانتوس يستعيد انتصاراته وينفرد بصدارة الدورى البرازيلى مؤقتا

استعاد سانتوس نغمة الانتصارات في الدوري البرازيلي لكرة القدم بفوز ثمين 1 صفر على مضيفه شابيكوينسي مساء السبت في المرحلة السابعة عشر من المسابقة.



وشهدت نفس المرحلة مساء السبت فوز أتلتيكو بارانينسي على سييارا 1 صفر وباهيا على ألاجانو بنفس النتيجة وتعادل ساو باولو مع جريميو سلبيا.



ويدين سانتوس بالفضل الكبير في الفوز على مضيفه شابيكوينسي إلى النيران الصديقة التي منحته هدف المباراة الوحيد حيث سجله ويلنتون بيريرا رودريجيز نجم شابيكوينسي عن طريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 40.



ورفع سانتوس رصيده إلى 36 نقطة علما بأنه الفوز الأول له في المسابقة بعد هزيمتين وتعادل واحد لينفرد الفريق بصدارة جدول المسابقة مؤقتا بفارق ثلاث نقاط أمام فلامنجو الذي يلتقي بالميراس مساء اليوم الأحد في مباراة أخرى بنفس المرحلة.



وتجمد رصيد شابيكوينسي عند 14 نقطة بعدما مني بالهزيمة التاسعة له في 17 مباراة خاضها في المسابقة حتى الآن بالموسم الحالي.وفاز أتلتيكو بارانينسي على سييارا بهدف نظيف سجله مايكون فينيسيوس في نهاية الشوط الأول ليرفع بارانينسي رصيده إلى 25 نقطة علما بأنه الفوز الأول له بعد هزيمتين متتاليتين وتجمد رصيد سييارا عند 20 نقطة حيث مني بالهزيمة الثالثة على التوالي.



وانتزع باهيا فوزا متأخرا وصعبا على ألاجانو في الوقت القاتل وبهدف نظيف سجله آرثر كايك في الدقيقة 86 ليرفع رصيده إلى 27 نقطة ويتجمد رصيد ألاجانو عند 12 نقطة في المركز قبل الأخير بجدول المسابقة.



وتعادل ساو باولو مع جريميو سلبيا في افتتاح مباريات المرحلة ليرفع ساو باولو رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثالث مقابل 22 نقطة لجريميو.