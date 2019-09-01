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رياضة

نيكاكسا يقلب تأخره لفوز ثمين على تيخوانا فى الدورى المكسيكى

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 03:18 ص
جريدة الدستور
وكالات
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قلب نيكاكسا تأخره 1 2 في الشوط الأول إلى فوز ثمين 3 2 على ضيفه تيخوانا في الشوط الثاني من مباراتهما مساء السبت في المرحلة الثامنة من الدوري المكسيكي لكرة القدم.

ورفع نيكاكسا رصيده إلى 14 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد تيخوانا عند عشر نقاط بعدما مني بالهزيمة الثالثة له في آخر خمس مباريات خاضها في المسابقة.

وكان نيكاكسا البادئ بالتسجيل عن طريق فينتورا ألفارادو في الدقيقة السادسة ولكن تيخوانا رد بهدفين أحرزهما فلاديمير لورونا وخوسيه ريفيرو في الدقيقتين التاسعة و28 لينهي الشوط الأول لصالحه.

وفي الشوط الثاني، قلب نيكاكسا النتيجة لصالحه بفضل هدفين سجلهما ديتر فيالباندو وماورو كويروجا في الدقيقتين 53 و78.

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