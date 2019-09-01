أوساكا تطيح جوف من بطولة أمريكا المفتوحة

أنهت نعومي أوساكا حاملة اللقب مسيرة الأمريكية كوكو جوف وأطاحت باللاعبة المراهقة من بطولة أميركا المفتوحة للتنس بالفوز عليها 6-3 و6-صفر يوم أمس السبت لتبلغ الدور الرابع.



وتفوقت أوساكا المصنفة الأولى عالميا، التي حصدت اللقب العام الماضي ثم بدأت هذا العام بإحراز لقب أستراليا المفتوحة، بشكل واضح على اللاعبة البالغ عمرها 15 عاما في المباراة البارزة باليوم في استاد آرثر آش في نيويورك.



وارتكبت جوف، التي فاجأت عالم التنس بالوصول إلى الدور الرابع في ويمبلدون، سبعة أخطاء مزدوجة ووقعت في الكثير من الأخطاء السهلة.



وستلعب أوساكا في المباراة المقبلة مع السويسرية بليندا بنتشيتش التي صعدت على حساب أنيت كونتافيت لاعبة إستونيا.