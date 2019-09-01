الأمن العام يضبط 89 متهمًا هاربًا من أحكام خلال 24 ساعة

شن قطاع الأمن العام حملات مكبرة، بناء على تعليمات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، فى إطار خطة الوزارة لمواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.



ونجحت تلك الحملات بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية، مدير قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع أجهزة البحث الجنائي بمديريات الأمن، وقطاع الأمن المركزي، خلال 24 ساعة فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين والسجناء الهاربين من أقسام ومراكز الشرطة من ضبط 89 متهما من أحكام.



تم تحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى النيابات المختصة التي تولت التحقيق، وجاري استكمال الحملات وتكثيفها لضبط كافة مظاهر الخروج عن القانون.