الأحد 01 سبتمبر 2019 الموافق 02 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

الأمن العام يضبط 89 متهمًا هاربًا من أحكام خلال 24 ساعة

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 03:14 ص
جريدة الدستور
عمرو المزيدي
طباعة
شن قطاع الأمن العام حملات مكبرة، بناء على تعليمات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، فى إطار خطة الوزارة لمواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

ونجحت تلك الحملات بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية، مدير قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع أجهزة البحث الجنائي بمديريات الأمن، وقطاع الأمن المركزي، خلال 24 ساعة فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين والسجناء الهاربين من أقسام ومراكز الشرطة من ضبط 89 متهما من أحكام.

تم تحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى النيابات المختصة التي تولت التحقيق، وجاري استكمال الحملات وتكثيفها لضبط كافة مظاهر الخروج عن القانون.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 17 ساعة

صور خطوبة أحمد الشيخ تثير الجدل.. تعليقات قاسية على نجم الأهلي (شاهد)

منذ حوالي 7 ساعات

أنانية واضحة في ملخص لمسات صلاح أمام بيرنلي

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعليق لرانيا علواني بعد خناقة "تويتر"

منذ حوالي 16 ساعة

إسراء الغريب.. قنبلة فى وجه مرضى «الذكورة القاتلة»

ads

الصور

image description

دينا الوديدي ومحمد حسن يتألقان في حفل محكى القلعة

image description

بيراميدز يعبر إلى نصف نهائى الكأس بثنائية أمام حرس الحدود

image description

بالصور.. إغلاق 5 مراكز طبية كبرى في الأقصر

image description

"سارة الرياني" فتاة تربي العقارب والثعابين في غرفتها (صور)

image description

في ذكرى اغتيال ناجى العلى.. 32 عامًا ويبقى مُبدع «حنظلة» نجمًا لا يحتجب

الأكثر قراءة

صور خطوبة أحمد الشيخ تثير الجدل.. تعليقات قاسية على نجم الأهلي (شاهد)

الباز: السيسي أتعب كل من يأتي بعده في رئاسة الاتحاد الأفريقي

"اختطفها جاهل وكيّاد".. كيف استغل أعداء الدولة حملة "علماء مصر غاضبون"؟

طاقم حكام من أذربيجان لمباراة الزمالك والاتحاد بنصف نهائي الكأس

أيام زمان

لماذا يطلق المصريون على الجبنة المثلثات اسم "نستو"؟ (فيديو)

كاميليا "أيقونة الجمال".. ماتت محترقة وتصارع عليها الدنجوان والملك فاروق

"الواسطة" قضت على أحلام تحية كاريوكا.. و"الفرنسية" أنقذتها

قاد سيارة مرة واحدة في حياته.. شاهد رخصة قيادة الراحل نجيب محفوظ

الصحة

اكتشاف جديد يقي من الإصابة بالإيدز

عيش بصحة.. إليك أبرز أسباب الصداع النصفى

خبراء تغدية: الجبن يزيد خطر الإصابة بسرطان الثدي

حيلة صغيرة للحفاظ على صحة الأوعية الدموية

الرئيس نيوز

جنرال إسرائيلي سابق يهدد "نصر الله": سنعيد لبنان لـ"العصر الحجري"

غدا.. إعادة محاكمة يوسف بطرس غالي في "فساد الجمارك"

باحث: مصري تزعم خلية في ألمانيا.. نفذت هجمات 11 سبتمبر

"التضامن": بدء صرف معاشات "سبتمبر" غدًا

منوعات

بعد افتتاحه.. أبرز المعلومات عن متحف آثار طنطا

إعصار "دوريان" يتجه صوب ولايات جورجيا ونورث

محارب عمره 96 عاما يحطم رقمه القياسي في الغوص

براكين تستعد للثوران

كشكول

"التداوي" يتابع تجهيزات 6 فصول جديدة بمدرسة 25 يناير بالخارجة

المنيا الأزهرية تختم دورة تدريب المعلمين على برنامج " التوكاتسو"

جامعة سوهاج تشارك في الأسبوع الثاني لمتحدي الإعاقة بالمنوفية

وزير التعليم العالي يختتم زيارته لليابان بتوقيع اتفاقية في علوم الفضاء مع جامعة طوكيو

إسلام سياسي

صحيفة بريطانية: نساء داعش يزرعن بذور لخلافة جديدة

طلاب الأزهر الوافدون يكشفون أكبر عوائق محاربة الفكر المتطرف في بلادهم

إعلامية إخوانية تشيد بمبادرة الشباب المستقل بالسجون

لماذا استضافت "الجزيرة" قياديًا بالقاعدة لتهديد الإمارات؟


زيت وسكر

ما هي أعراض خلل الجهاز الهضمى؟

تفاصيل جديدة بشأن المتخلفين عن استلام أراضى الإسكان الاجتماعى

تعرف على موعد صرف السلع التموينية لشهر سبتمبر

تدشين قافلة طبية بالإسكندرية

مقالات الرأي
ماجد حبته
المحاكمة المؤجلة منذ 18 سنة!
د.كريمة الحفناوى
الثقافة والفن وحماية المرأة
ماجد حبته
تيكاد 7.. مسك الختام
صفاء النجار
تعبيراتنا غير اللفظية وعمليات غسيل المخ «1-2»
المزيد

الثقافة

الليلة.. افتتاح معرض "نجيب محفوظ.. بختم النسر" بتكية أبو الدهب

سوهاج للفنون الشعبية وعمر خيرت يختتمان مهرجان القلعة للموسيقى

الليلة.. "سيرة حب" تعود على خشبة البالون

الليلة.. عرض الوثائقى "تأتون من بعيد" بنقاد السينما

صفحتنا ع الفيس بوك