قائمة لاعبى طنطا فى الدورى الممتاز الموسم المقبل

استقر أيمن المزين المدير الفنى لفريق طنطا، على قيد 30 لاعبا خلال الفترة المقبلة استعدادا لبطولة الدورى الممتاز الموسم المقبل.



وجاءت القائمة تضم كل من: فى حراسة المرمى إسلام طارق وعلى فرج ومحمد فتحى.



وفى خط الدفاع: محمد حسام ومحمد العشرى وسليمان عبدربه ومحمود مسعود وأحمد سعيد "أوكا" وباسم عبدالعزيز وإيهاب سمير وأحمد فوزى ومحمد الشاذلى.



فى خط الوسط: حسام غالى وأحمد الشناوى ووليد عادل ومصطفى أمين ومحمود كابونجا وتاديو لوانجا ومحمود صلاح وأحمد الألفى وأحمد قطاوى ومحمد ماجد "أونش" وماريو بيرنارد وثنائى الشباب مواليد 99 عبد الرحمن "الدح" وخالد جمال.