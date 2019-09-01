ضبط 639 مخالفة مرورية متنوعة فى الغربية

شنت الإدارة العامة للمرور بمديرية أمن الغربية، حملة مرورية بمدن ومراكز المحافظة، أمس السبت، أسفرت عن تحرير وضبط 639 مخالفة مرورية متنوعة، وكذا تحصيل 32 ألفًا و400 جنيه غرامات فورية.



وتلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد ماجد ناشد، مدير الإدارة العامة للمرور بالغربية، بنتائج حملة مرورية بمدن ومراكز المحافظة، أسفرت عن تحرير وضبط 639 مخالفة متنوعة شملت السير عكس الاتجاه والسير دون لوحات معدنية والسير برخصة منتهية ودون رخصة قيادة.



وأسفرت الحملة أيضًا عن ضبط دراجات نارية ومركبات "توك توك" دون لوحات، ودون تراخيص، كما تم تحصيل 32 ألفًا و400 جنيه غرامات فورية، وجار إخطار النيابات المختصة بذلك.