سان لورنزو يعزز صدارته للدورى الأرجنتينى وأرخنتينوس يضاعف محنة خيمناسيا

واصل سان لورنزو انطلاقته الرائعة في الموسم الحالي وعزز صدارته للدوري الأرجنتيني لكرة القدم بفوز ثمين 2 1 على "يونيون سانتا في" مساء السبت في المرحلة الخامسة من المسابقة.



وشهدت نفس المرحلة مساء السبت فوز أرخنتينوس جونيورز على خيمناسيا لابلاتا 1 صفر وباتروناتو على إندبندنتي بنفس النتيجة.



وعزز سان لورنزو صدارته للمسابقة رافعا رصيده إلى 13 نقطة بالفوز الثمين على "يونيون سانتا في" الذي تجمد رصيده عند أربع نقاط بعدما مني بالهزيمة الثالثة على التوالي له في المسابقة.



وتقدم سان لورنزو بهدفين سريعين سجلهما آنخل روميو وبرونو بيتون في الدقيقتين الثالثة و19 ورد الضيوف بهدف وحيد سجله إيزكويل يونيفاسيو في الدقيقة 38.



وشهدت المباراة طرد داميان مارتينيز وجوناثان بوتينيلي لاعبي يونيون في الدقيقتين 82 و83 لنيل كل منهما الإنذار الثاني في المباراة.



وضاعف أرخنتينوس جونيورز محنة خيمناسيا لابلاتا في المسابقة هذا الموسم بالفوز عليه بهدف نظيف سجله ماتكو ميليفيتش في الدقيقة 11 من المباراة التي شهدت طرد خليل كاردابايو نجم خيمناسيا في الدقيقة 72.



ورفع أرخنتينوس رصيده إلى تسع نقاط فيما تجمد رصيد خيمناسيا لابلاتا عند نقطة واحدة في قاع جدول المسابقة بعدما مني بالهزيمة الرابعة على التوالي.



وتغلب باتروناتو على إندبندنتي بهدف نظيف سجله لاوتارو كوماس في الدقيقة 35 ليرفع رصيده إلى عشر نقاط ويتجمد رصيد إندبندنتي عند ست نقاط من أربع مباريات وتتبقى له مباراة مؤجلة.