الأحد 01 سبتمبر 2019 الموافق 02 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار إطارات السيارات اليوم.. "بريد جستون" تبدأ من 600 جنيه

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 02:42 ص
إطارات السيارات-
إطارات السيارات- أرشيفية
سيد ابراهيم
طباعة
استقرت أسعار إطارات السيارات، صباح اليوم الأحد، فتراوحت أسعار إطارات "ميشلان" مقاس 13 ما بين 500 و600 جنيهًا، ومقاس 15 من 950 إلى 1200 جنيهًا.

وسجلت أسعار إطارات "بريد جستون" مقاس 13 من 600 إلى 800 جنيهًا، ومقاس 14 يصل إلى 950 جنيهًا، ومقاس 15 بـ1300 جنيهًا، ومقاس 16 من 1280 إلى 2150 جنيهًا حسب المنشأ والمقاسات.

بينما سجلت أنواع أخرى من الإطارات "الصينية - واليابانية - والإندونيسية"، أسعارًا مختلفة، مثل: إطار كومهو مقاس 15 فيتنامي بسعر 920 جنيهًا، وإطارات لاسا مقاس 14 التركية بسعر 630 جنيهًا.

وسجلت إطارات نكسن مقاس 15 الكورية سعر 875 جنيهًا، وإطارات سوموتومو مقاس 14 اليابانية سعر 825 جنيهًا، والإندونيسية مقاس 16 سعر من 950 إلى 1100 جنيه.

وأكد المهندس عبده عبدالمجيد خبير الإطارات وميكانيكا السيارات، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه يجب قبل شراء الإطارات مراعاة عدة أشياء؛ لأنها تمثل أهمية كبيرة للسلامة والأمان، منها: أن يكون حجم الإطار متوافقًا مع حجم الجنط وكتالوج السيارة، والتأكد من سنة تاريخ شراء الكاوتش بحيث تكون نفس سنة تاريخ إنتاجه، ففي حالة الاختلاف يكون هذا الإطار غير صالح للاستخدام.

وأوضح عبدالمجيد، أنه لا بد من وجود إطار احتياطي بالسيارة، وقراءة الرموز المكتوبة على الإطار بشكل جيد ومطابقتها مع دليل السيارة؛ لأن هذه الرموز تمثل تحمُل درجة الحرارة، وضغط الهواء، والسرعة المقررة، ومقاس الإطار، وتاريخ الصنع، والاحتكاك بالأرض.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 13 ساعة

باب للمواريث وآخر للتبني.. "الإنجيلية" تكشف أبرز ملامح قانون الأحوال الشخصية

منذ حوالي 16 ساعة

إسراء الغريب.. قنبلة فى وجه مرضى «الذكورة القاتلة»

منذ حوالي 5 ساعات

"اختطفها جاهل وكيّاد".. كيف استغل أعداء الدولة حملة "علماء مصر غاضبون"؟

منذ حوالي 10 ساعات

طاقم حكام من أذربيجان لمباراة الزمالك والاتحاد بنصف نهائي الكأس

ads

الصور

image description

دينا الوديدي ومحمد حسن يتألقان في حفل محكى القلعة

image description

بيراميدز يعبر إلى نصف نهائى الكأس بثنائية أمام حرس الحدود

image description

بالصور.. إغلاق 5 مراكز طبية كبرى في الأقصر

image description

"سارة الرياني" فتاة تربي العقارب والثعابين في غرفتها (صور)

image description

في ذكرى اغتيال ناجى العلى.. 32 عامًا ويبقى مُبدع «حنظلة» نجمًا لا يحتجب

الأكثر قراءة

صور خطوبة أحمد الشيخ تثير الجدل.. تعليقات قاسية على نجم الأهلي (شاهد)

الباز: السيسي أتعب كل من يأتي بعده في رئاسة الاتحاد الأفريقي

"اختطفها جاهل وكيّاد".. كيف استغل أعداء الدولة حملة "علماء مصر غاضبون"؟

طاقم حكام من أذربيجان لمباراة الزمالك والاتحاد بنصف نهائي الكأس

أيام زمان

لماذا يطلق المصريون على الجبنة المثلثات اسم "نستو"؟ (فيديو)

كاميليا "أيقونة الجمال".. ماتت محترقة وتصارع عليها الدنجوان والملك فاروق

"الواسطة" قضت على أحلام تحية كاريوكا.. و"الفرنسية" أنقذتها

قاد سيارة مرة واحدة في حياته.. شاهد رخصة قيادة الراحل نجيب محفوظ

الصحة

اكتشاف جديد يقي من الإصابة بالإيدز

عيش بصحة.. إليك أبرز أسباب الصداع النصفى

خبراء تغدية: الجبن يزيد خطر الإصابة بسرطان الثدي

حيلة صغيرة للحفاظ على صحة الأوعية الدموية

الرئيس نيوز

جنرال إسرائيلي سابق يهدد "نصر الله": سنعيد لبنان لـ"العصر الحجري"

غدا.. إعادة محاكمة يوسف بطرس غالي في "فساد الجمارك"

باحث: مصري تزعم خلية في ألمانيا.. نفذت هجمات 11 سبتمبر

"التضامن": بدء صرف معاشات "سبتمبر" غدًا

منوعات

بعد افتتاحه.. أبرز المعلومات عن متحف آثار طنطا

إعصار "دوريان" يتجه صوب ولايات جورجيا ونورث

محارب عمره 96 عاما يحطم رقمه القياسي في الغوص

براكين تستعد للثوران

كشكول

"التداوي" يتابع تجهيزات 6 فصول جديدة بمدرسة 25 يناير بالخارجة

المنيا الأزهرية تختم دورة تدريب المعلمين على برنامج " التوكاتسو"

جامعة سوهاج تشارك في الأسبوع الثاني لمتحدي الإعاقة بالمنوفية

وزير التعليم العالي يختتم زيارته لليابان بتوقيع اتفاقية في علوم الفضاء مع جامعة طوكيو

إسلام سياسي

صحيفة بريطانية: نساء داعش يزرعن بذور لخلافة جديدة

طلاب الأزهر الوافدون يكشفون أكبر عوائق محاربة الفكر المتطرف في بلادهم

إعلامية إخوانية تشيد بمبادرة الشباب المستقل بالسجون

لماذا استضافت "الجزيرة" قياديًا بالقاعدة لتهديد الإمارات؟


زيت وسكر

ما هي أعراض خلل الجهاز الهضمى؟

تفاصيل جديدة بشأن المتخلفين عن استلام أراضى الإسكان الاجتماعى

تعرف على موعد صرف السلع التموينية لشهر سبتمبر

تدشين قافلة طبية بالإسكندرية

مقالات الرأي
ماجد حبته
المحاكمة المؤجلة منذ 18 سنة!
د.كريمة الحفناوى
الثقافة والفن وحماية المرأة
ماجد حبته
تيكاد 7.. مسك الختام
صفاء النجار
تعبيراتنا غير اللفظية وعمليات غسيل المخ «1-2»
المزيد

الثقافة

الليلة.. افتتاح معرض "نجيب محفوظ.. بختم النسر" بتكية أبو الدهب

سوهاج للفنون الشعبية وعمر خيرت يختتمان مهرجان القلعة للموسيقى

الليلة.. "سيرة حب" تعود على خشبة البالون

الليلة.. عرض الوثائقى "تأتون من بعيد" بنقاد السينما

صفحتنا ع الفيس بوك