الأمن العام يحبط ترويج 125 كيلو مخدرات

شن قطاع الأمن العام حملات مكبرة، بناء على تعليمات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، لمواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.



ونجحت تلك الحملات بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية، مدير قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع أجهزة البحث الجنائي بمديريات الأمن، وقطاع الأمن المركزي، خلال 24 ساعة في ضبط 279 قضية مخدرات بحوزة 302 متهم.



عثرت القوات بحوزة المتهمين على 21.251 كيلو جرام حشيش، 94 كيلو جرام بانجو، 2.432 كيلو جرام هيروين، 485 جرام، و4.670 كيلو جرام أستروكس، 1.145 كيلو جرام فودو، و5260 قرص مخدر.



تم تحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى النيابات المختصة التي تولت التحقيق، وجاري استكمال الحملات وتكثيفها لضبط كافة مظاهر الخروج عن القانون.