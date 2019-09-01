الليلة.. افتتاح معرض "نجيب محفوظ.. بختم النسر" بتكية أبو الدهب

ينظم قطاع صندوق التنمية الثقافية، فى السابعة مساء اليوم الأحد٬ معرض بعنوان "نجيب محفوظ.. بختم النسر". والذي يستمر حتى الأحد 8 سبتمبر٬ بمقر المتحف بتكية أبو الدهب٬ بجوار الجامع الأزهر.



يتضمن المعرض أكثر من 70 وثيقة من الوثائق الحكومية التي تحمل ختم النسر والمأخوذة من كتاب ختم النسر للكاتب الصحفي "طارق الطاهر"، على مدار حياته بدءًا من شهادة إتمام المرحلة الإبتدائية ويظهر فيها توقيع "محفوظ" باللغتين العربية والأجنبية، وكذلك شهاداته في المراحل الدراسية المختلفة حتي حصوله علي ليسانس الآداب من الجامعة المصرية، بالإضافة إلى المستندات الوظيفية الخاصة بالراحل الكبير منها: القرارات الوزارية بتقلده رئاسة مؤسسة السينما، إقرارات الذمة المالية، القرار الوزارى بضمه لمجلس إدارة جامعة الثقافة الحرة (الجامعة الشعبية)، بالإضافة إلى العديد من أوراقه الخاصة مثل: كشف الممتلكات، تقارير العمل السرية، والقرارات التي تخص فترة توليه للرقابة علي المصنفات الفنية وأهم القرارات التي اتخذها.



يعقب الافتتاح ندوة مع الفنان التشكيلى الكبير د. مصطفى الرزاز، بمشاركة الكاتب الكبير طارق الطاهر رئيس تحرير جريدة أخبار الأدب، ويديرها الكاتب الصحفى إيهاب الحضرى وبحضور الكاتب الكبير يوسف القعيد المشرف على متحف نجيب محفوظ.