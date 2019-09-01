الليلة.. "سيرة حب" تعود على خشبة البالون

تعود مسرحية "سيرة حب" في التاسعة مساء اليوم الأحد٬ على خشبة مسرح البالون بالعجوزة٬ للموسم الثاني إستكمالًا للنجاح النقدي والجماهيري الذي حققه العرض في موسمه الأول، العرض إنتاج الفرقة الغنائية الاستعراضية٬ إخراج واستعراضات٬ عادل عبدة٬ وتأليف أيمن الحكيم.



"سيرة حب" ترصد محطات من حياة الموسيقار الكبير بليغ حمدي وتستدعي عدة رموز وأهرامات أثرت الحياه الفنية بينها: موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب٬ وكوكب الشرق أم كلثوم والشاعر الكبير عبدالرحمن الأبنودي والفنانة وردة والفنان عبد الحليم حافظ والفنان محمد رشدي والنقشبندي وعدوية.



العرض بطولة النجم الكبير إيهاب فهمي٬ بمشاركة النجوم: مجدي صبحي٬ رحاب مطاوع، أحمد الدمرداش، شيكوا، رشا سامي العدل، ناصر عبد الحفيظ، نهلة خليل، شريف عواد، عماد عبدالمجيد، هاني عبدالهادي، أحمد الشريف، المطرب مالك، هبة محمد، عمرو أصلان، سيد عبد الرحمن، سناء يسرى، حمدي حنفي، قيادة الأوركسترا وتوزيع موسيقى للمايسترو محمد أبو اليزيد.