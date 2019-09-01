الليلة.. عرض الوثائقى "تأتون من بعيد" بنقاد السينما

تنظم جمعية "نقاد السينما المصريين"٬ في السابعة من مساء اليوم الأحد٬ عرض للفيلم الوثائقي الطويل "تأتون من بعيد" للمخرجة أمل رمسيس٬ بمقر الجمعية بمركز الثقافة السينمائية 36 شارع شريف بوسط البلد، ويعقُب عرض الفيلم مناقشة تُديرها الناقدة ماجدة خير الله، وتبلغ مدة الفيلم 84 دقيقة.



وعن الفيلم تقول مخرجته أمل رمسيس: إن فكرة الفيلم بدأت عام 2003 إبان الحرب على العراق بعد قراءتها لمقالة تحدثت عن مئات من العرب شاركوا في الحرب الأهلية الأسبانية ضد الجنرال فرانكو، مما أثار اهتمامها ودفعها لتتبع مسار المناضل الفلسطيني نجاتي صدقي وعائلته التي تشتتت بسبب حروب القرن العشرين، وأعادت ربط نسيج هذه العائلة في هذا الفيلم التسجيلي الطويل الذي رأى النور عام 2018 بعد خمسة عشر عاما من فكرته الأولية.



يذكر أن "رمسيس" أخرجت وكتبت عدد من الأفلام التسجيلية هي: بيروت على شاطئ البحر 2001، بسّ أحلام 2005، حياة 2009، ممنوع 2011، وأثر الفراشة 2015.