ارتفاع عدد قتلى إطلاق النار فى ولاية تكساس الأمريكية إلى 5 أشخاص

ارتفع عدد قتلى إطلاق النار في ولاية تكساس الأمريكية إلى 5 أشخاص على الأقل وأصيب 21 بحسب متحدث أمني في شرطة ميدلاند.



وقالت الشرطة في ميدلاند إن مسلحين اثنين فرا بعد إطلاق النار على فرع لمتجر أجهزة هوم ديبوت في أوديسا.



وذكرت وسائل إعلام محلية ووطنية أن إدارة السلامة العامة في تكساس قالت إن عدة أشخاص من بينهم ضابط تعرضوا لإطلاق النار.



وفي منشور على صفحتها على فيسبوك، دعت شرطة ميدلاند المواطنين الابتعاد عن منطقة إطلاق النار والبقاء في المنزل.



وأشارت تقارير إلى أن المسلحين كانا يستقلان سيارتين منفصلتين.



وأضاف بيان للشرطة: "إن السيارتين التي يتم الحديث عنهما هما من طراز تويوتا وشاحنة بريد أميركي USPS".



وذكرت قناة (سي.بي.إس7) التابعة لشبكة (سي.بي.إس) أنه تم احتجاز أحد المشتبه بهما بعد إطلاقه النار على رجل شرطة على طريق سريع وعدد آخر من الأشخاص في المنطقة.



وقال البيت الأبيض إنه تم إطلاع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تفاصيل الحادثة.