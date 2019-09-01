إضراب عن العمل فى مطار سخيبول بأمستردام

ذكر اتحاد النقابات العمالية الهولندي اليوم السبت أن موظفي الخدمات الأرضية في شركة كيه.إل.إم الذراع الهولندية لإير فرانس سينظمون إضرابا عن العمل صباح يوم الاثنين بمطار سخيبول في أمستردام قد يتسبب على الأرجح في تأجيل وإلغاء رحلات.



وسيبدأ الإضراب من الساعة السادسة وحتى الثامنة بتوقيت جرينتش. ولن يؤثر الإضراب على رحلات كيه.إل.إم وحسب، بل سيشمل على الأرجح رحلات شركات إير فرانس، وترانسافيا، ودلتا وغيرها من شركات تحالف سكاي تيم التي توفر لها كيه.إل.إم موظفي الخدمات الأرضية في سخيبول.



وقالت مانل فيريجينهيك المتحدثة باسم كيه.إل.إم في بيان "سيتسبب هذا في تعطيل على الأرجح".



وتخوض النقابات العمالية الهولندية مفاوضات مع كيه.إل.إم منذ شهور في محاولة لرفع أجور موظفي الخدمات الأرضية البالغ عددهم 15 ألف فرد.