إصابة قائد شرطة و10 آخرين بتفجير انتحارى فى أفغانستان

أعلنت الحكومة الأفغانية عن إصابة قائد شرطة مدينة قندوز، و10 أشخاص آخرين في تفجير انتحاري وسط المدينة خلال معارك القوات الأمنية بالمدينة لمنع حركة طالبان من السيطرة عليها.



وأفادت قناة التلفزيون الحكومية الأفغانية في تغريدة عبر "تويتر"، بأن "قائد شرطة قندوز، الجنرال منصور ستانيكزاي، أصيب مع 10 أشخاص آخرين بهجوم انتحاري في دوار المدينة الرئيسي وسط قندوز"​​​.



وذكرت وسائل إعلام محلية، أن حركة طالبان "تبنت التفجير الانتحاري".



واعتبرت الرئاسة الأفغانية هجوم حركة طالبان على مدينة قندوز صباح اليوم مؤشرا على عدم التزام الحركة بالسلام، وتناقضا مع ما تعلنه في الدوحة أثناء التفاوض مع الجانب الأمريكي.



وقال المتحدث باسم الرئاسة، صديق صديقي، في مؤتمر صحفي، إن "الهجمات في قندوز مؤشر مؤسف على أن حركة طالبان ما تزال غير ملتزمة بالسلام، أو أنها لا تستسيغ العملية السلمية وفرصة السلام المعروضة من الولايات المتحدة الأمريكية والحكومة الأفغانية"​​​.



وقال أسد الله خالد، وزير الدفاع الأفغاني بالوكالة: "لدينا 9 شهداء من رجال الأمن في قندوز، أما عن خسائر العدو فهناك 36 قتيلا".