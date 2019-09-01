الأحد 01 سبتمبر 2019 الموافق 02 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابة قائد شرطة و10 آخرين بتفجير انتحارى فى أفغانستان

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 01:24 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
أعلنت الحكومة الأفغانية عن إصابة قائد شرطة مدينة قندوز، و10 أشخاص آخرين في تفجير انتحاري وسط المدينة خلال معارك القوات الأمنية بالمدينة لمنع حركة طالبان من السيطرة عليها.

وأفادت قناة التلفزيون الحكومية الأفغانية في تغريدة عبر "تويتر"، بأن "قائد شرطة قندوز، الجنرال منصور ستانيكزاي، أصيب مع 10 أشخاص آخرين بهجوم انتحاري في دوار المدينة الرئيسي وسط قندوز"​​​.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن حركة طالبان "تبنت التفجير الانتحاري".

واعتبرت الرئاسة الأفغانية هجوم حركة طالبان على مدينة قندوز صباح اليوم مؤشرا على عدم التزام الحركة بالسلام، وتناقضا مع ما تعلنه في الدوحة أثناء التفاوض مع الجانب الأمريكي.

وقال المتحدث باسم الرئاسة، صديق صديقي، في مؤتمر صحفي، إن "الهجمات في قندوز مؤشر مؤسف على أن حركة طالبان ما تزال غير ملتزمة بالسلام، أو أنها لا تستسيغ العملية السلمية وفرصة السلام المعروضة من الولايات المتحدة الأمريكية والحكومة الأفغانية"​​​.

وقال أسد الله خالد، وزير الدفاع الأفغاني بالوكالة: "لدينا 9 شهداء من رجال الأمن في قندوز، أما عن خسائر العدو فهناك 36 قتيلا".

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 11 ساعة

لماذا يطلق المصريون على الجبنة المثلثات اسم "نستو"؟ (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

تعرف على راتب مدرب الأهلي الجديد

منذ حوالي 18 ساعة

موعد مباراة ليفربول اليوم ضد بيرنلي والقنوات الناقلة

منذ حوالي 5 ساعات

الباز: السيسي أتعب كل من يأتي بعده في رئاسة الاتحاد الأفريقي

ads

الصور

image description

دينا الوديدي ومحمد حسن يتألقان في حفل محكى القلعة

image description

بيراميدز يعبر إلى نصف نهائى الكأس بثنائية أمام حرس الحدود

image description

بالصور.. إغلاق 5 مراكز طبية كبرى في الأقصر

image description

"سارة الرياني" فتاة تربي العقارب والثعابين في غرفتها (صور)

image description

في ذكرى اغتيال ناجى العلى.. 32 عامًا ويبقى مُبدع «حنظلة» نجمًا لا يحتجب

الأكثر قراءة

الباز: السيسي أتعب كل من يأتي بعده في رئاسة الاتحاد الأفريقي

صور خطوبة أحمد الشيخ تثير الجدل.. تعليقات قاسية على نجم الأهلي (شاهد)

"اختطفها جاهل وكيّاد".. كيف استغل أعداء الدولة حملة "علماء مصر غاضبون"؟

طاقم حكام من أذربيجان لمباراة الزمالك والاتحاد بنصف نهائي الكأس

أيام زمان

لماذا يطلق المصريون على الجبنة المثلثات اسم "نستو"؟ (فيديو)

كاميليا "أيقونة الجمال".. ماتت محترقة وتصارع عليها الدنجوان والملك فاروق

"الواسطة" قضت على أحلام تحية كاريوكا.. و"الفرنسية" أنقذتها

قاد سيارة مرة واحدة في حياته.. شاهد رخصة قيادة الراحل نجيب محفوظ

الصحة

اكتشاف جديد يقي من الإصابة بالإيدز

خبراء تغدية: الجبن يزيد خطر الإصابة بسرطان الثدي

حيلة صغيرة للحفاظ على صحة الأوعية الدموية

أفضل العلاجات التجميلية والطبيعية للتخلص من البقع البنية

الرئيس نيوز

جنرال إسرائيلي سابق يهدد "نصر الله": سنعيد لبنان لـ"العصر الحجري"

غدا.. إعادة محاكمة يوسف بطرس غالي في "فساد الجمارك"

باحث: مصري تزعم خلية في ألمانيا.. نفذت هجمات 11 سبتمبر

"التضامن": بدء صرف معاشات "سبتمبر" غدًا

منوعات

إعصار "دوريان" يتجه صوب ولايات جورجيا ونورث

محارب عمره 96 عاما يحطم رقمه القياسي في الغوص

براكين تستعد للثوران

صورة فأرين تظهر فعالية علاج واعد للتخلص من الدهون

كشكول

"التداوي" يتابع تجهيزات 6 فصول جديدة بمدرسة 25 يناير بالخارجة

المنيا الأزهرية تختم دورة تدريب المعلمين على برنامج " التوكاتسو"

جامعة سوهاج تشارك في الأسبوع الثاني لمتحدي الإعاقة بالمنوفية

وزير التعليم العالي يختتم زيارته لليابان بتوقيع اتفاقية في علوم الفضاء مع جامعة طوكيو

إسلام سياسي

صحيفة بريطانية: نساء داعش يزرعن بذور لخلافة جديدة

طلاب الأزهر الوافدون يكشفون أكبر عوائق محاربة الفكر المتطرف في بلادهم

إعلامية إخوانية تشيد بمبادرة الشباب المستقل بالسجون

لماذا استضافت "الجزيرة" قياديًا بالقاعدة لتهديد الإمارات؟


زيت وسكر

ما هي أعراض خلل الجهاز الهضمى؟

تفاصيل جديدة بشأن المتخلفين عن استلام أراضى الإسكان الاجتماعى

تعرف على موعد صرف السلع التموينية لشهر سبتمبر

تدشين قافلة طبية بالإسكندرية

مقالات الرأي
ماجد حبته
المحاكمة المؤجلة منذ 18 سنة!
د.كريمة الحفناوى
الثقافة والفن وحماية المرأة
ماجد حبته
تيكاد 7.. مسك الختام
صفاء النجار
تعبيراتنا غير اللفظية وعمليات غسيل المخ «1-2»
المزيد

الثقافة

أتيليه الإسكندرية ينظم ندوة بين المهنة والإبداع.. الاثنين

قصور الثقافة تحصد 12 جائزة بالقومي للمسرح

سامح سامي: مجلة الفيلم تهدف إلى نهضة صناعة السينما ودعم الثقافة والفن

حفل توقيع كتاب "مابعد الحداثة والأخلاق التطبيقية" (صور)

صفحتنا ع الفيس بوك