بالأسماء| 5 مرشحين لتدريب منتخب الفراعنة.. والإعلان خلال أسبوع

كشف عمرو الجنايني، رئيس اللجنة المؤقتة التي تدير إدارة اتحاد الكرة المصري، أن اسم المدير الفني لمنتخب الفراعنة سيتم إعلانه الأسبوع المقبل على أقصى تقدير.



وقال الجنايني في تصريحات تليفزيونية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، إنه لم يتم الاستقرار على المدير الفني للمنتخب المصري حتى الآن، مشيرا إلى أن المرشحين هم حسن شحاتة، وحسام البدري، وحسام حسن، وأحمد حسام ميدو، وإيهاب جلال.



وكشف الجنايني، أنه من المقرر أن تقام احتفالية لفريق النادي الأهلي بعد تتويجه بلقب درع الدوري عن موسم 2018-2019.



وأوضح الجنايني: "اتكلمت مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي واتفقت معه على إقامة احتفالية كبيرة خلال أسبوع أو 10 أيام على أقصى تقدير لتتويج الأهلي باللقب.



وأشار الجنايني، إلى أن الأمر الطبيعي أن يتوج الفريق الفائز باللقب، بدرع الدوري في آخر مباراة بجدول المسابقة، وهو ما لم يحدث خلال الفترة الماضية، مشددًا أن ذلك الإجراء هو ما سيتخذ خلال الموسم القادم.