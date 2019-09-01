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مصر

الإحصاء: 28% فقط من المصريين يبحثون عن عمل.. والمرأة خارج السباق

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 05:11 ص
جريدة الدستور
أميرة ممدوح
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رغم الارتفاعات المطردة في أعداد السكان داخل مصر إلى حد يقترب من الـ 100 مليون نسمة قريبًا، إلا أن مفاجأة فجرتها بيانات الجهاز الإحصائي الوطني، والتي أظهرت تراجعًا ملحوظًا في قوة العمل بين السكان والتي تشمل المشتغلين أو من يبحثون عن فرصة عمل ولا يجدونها أي العاطلين.

مؤخرًا، سجلت قوة العمل بين المصريين انخفاضا إلى حدود 28.1 مليون نسمة خلال الربع الثاني من عام 2019 مقابل 29.1 مليون نسمة خلال الربع المناظر من عام 2018، ما يعني خروج مليون نسمة من قوة العمل إما لأسباب تتعلق بعزوف البعض عن العمل، أو التقاعد، أو الحصول على إجازة أو للدراسة أو الالتحاق بالخدمة العسكرية، وهو في النهاية يعني أن حوالي 28% فقط من المصريين هم من يبحثون عن فرصة عمل.

ويضيف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن الذكور هم الأكثر إقبالًا علي المساهمة في سوق العمل، حيث ارتفعت عددهم داخل قوة العمل إلى 23 مليون نسمة خلال الربع الثاني من عام 2019 مقابل 22.7 مليون نسمة، بينما في المقابل سجلت مساهمة الإناث في قوة العمل تراجعًا حاد من 6.4 مليون نسمة لـ 5.1 مليون نسمة بما يعني خروج 1.3 مليون امرأة من قوة العمل خلال عام فقط.

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