البيت الأبيض: الرئيس ترامب يتابع حادث إطلاق النار فى تكساس

أكدت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض ستيفاني غريشا، أنه تم إخطار الرئيس دونالد ترامب بالوضع في تكساس، وفقًا لقناة الحرة.



يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه شرطة الولاية عن إصابة 20 شخصا على الأقل في إطلاق نار بمحل تجاري بمنطقة ميدلاند، أوديسا.



قتل شخصا وأصيب آخرون في إطلاق نار عشوائي بمنطقة ميدلاند وأوديسا في ولاية تكساس الأميركية.



وقالت الشرطة في ميدلاند إن مسلحين اثنين فرا بعد إطلاق النار على فرع لمتجر أجهزة هوم ديبوت في أوديسا.



وذكرت وسائل إعلام محلية ووطنية أن إدارة السلامة العامة في تكساس قالت إن عدة أشخاص من بينهم ضابط أصيبوا بالرصاص.



وفي منشور على صفحتها على فيسبوك، دعت شرطة ميدلاند المواطنين الابتعاد عن منطقة إطلاق النار والبقاء في المنزل.



وأشارت تقارير إلى أن المسلحين كانا يستقلان سيارتين منفصلتين.



وأضاف بيان للشرطة: "إن السيارتين التي يتم الحديث عنهما هما من طراز تويوتا وشاحنة بريد أميركي USPS".