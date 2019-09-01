بالصور.. حريق هائل بسبب خط غاز فى الدقهلية

نشب حريق هائل بأرض زراعية بباطنها خط غاز طبيعى بمدينة طلخا بمحافظة الدقهلية.



وكان اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بنشوب حريق هائل بأرض زراعية نتيجة تسريب بخط الغاز بباطن الأرض.



وأكد مصدر أمنى أنه تم الدفع بـ١٠ سيارات مطافي فى محاولة للسيطرة على الحريق، مشيرا إلى أن خط الغاز قطره ٨ بوصة، ومن المتوقع استمرار الحريق لمدة ٤٨ ساعة حتى انتهاء المخزون بالخط بين المحبسين.



وقال رئيس مجلس مدينة طلخا إنه تم غلق محابس الخط المؤدية إلى موقع الحريق لمنع مرور الغاز بالخط واستدعاء المعدات الثقيلة لبداية أعمال الحفر، وتحديد موقع التسريب لإصلاحه فى أسرع وقت ممكن.