100 مليار جنيه زيادة في إيرادات الدولة خلال عام

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الضرائب علي السلع والدخل قادتا إيرادات الدولة للارتفاع بأكثر من 100 مليار جنيه خلال عام، بعد أن تخطت الـ613 مليار جنيه خلال الأحد عشر شهرًا الأولى من العام المالي المنتهي 2018-2019 مقابل 519 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، لتمثل بذلك أكثر من 80% من إجمالي إيرادات الدولة خلال تلك الفترة.



ويشير تقرير الإحصاء، وفقًا للنشرة المعلوماتية لشهر أغسطس، إلى أن الضرائب على السلع والخدمات حققت أعلى إيرادات بقيمة 310 مليار جنيه، يليها الضرائب علي الدخل بقيمة 214 مليار جنيه، فيما بلغت الضرائب علي الممتلكات 53.7 مليار جنيه، والضرائب علي التجارة الدولية 35.5 مليار جنيه.