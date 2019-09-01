بالفيديو.. دعاء صلاح تتعرض لموقف محرج فى أول حلقات برنامجها

انطلق، اليوم، أول حلقات البرنامج الجديد "أنتِ الأقوى" على شاشة قناة المحور والذي تقدمه الإعلامية دعاء صلاح في تمام الساعة الخامسة مساءًا.



وظهرت دعاء صلاح بفقرة ضمن فقرات البرنامج لأول مره دون مكياج بعد اجبار فريق العمل للظهور أمام الجمهور بهذا الشكل لتؤكد أن المرأة ليس جمالها بشكلها ولكن بشخصيتها وثقتها بنفسها.



وتم عمل فقرات عديدة تخص المرأة في عدة مجالات عند بدء تقديم البرنامج، وقدمت الشكر لقناة المحور على انضمامها لأسرة العمل، مشيرة إلى أنها غيرت قرارها التي اتخذته من فترة قصيرة بتغيير مجال عملها.



ويذاع برنامج أنتِ الأقوى يوميًا من السبت إلى الثلاثاء في تمام الساعة الخامسة مساءًا ويعاد من الأربعاء إلى الجمعة.