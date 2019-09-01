الرئيس الأوكرانى: جولة المحادثات مع بوتين ستتم فى قمة نورماندي المقبلة

قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم السبت، الثالثة، إن جولة محاثاته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، ستعقد خلال قمة رباعية نورماندي المقبلة.



وأضاف زيلينسكي، في مقابلة مع قناة "1+1 تي في" الأوكرانية "تحدثنا حول اجتماع محتمل خلال المحادثة الهاتفية الثانية، وعن عقد جولة محادثات ثالثة خلال قمة رباعية نورماندي، وهذه هي الخطة من جانبنا"، مشيرًا إلى إمكانية توقيع اتفاق مع بوتين خلال المحادثات.



وتابع زيلينسكي قائلا إن بوتين، خلال المحادثة الهاتفية الثانية، قال إن مثل هذه العلاقات موجودة في وقت سابق (بين روسيا وأوكرانيا)، لكن الحديث

عن مثل هذه اللقاءات لم يتم.



وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في وقت سابق عن عقد قمة نورماندي المقبلة في شهر سبتمبرالمقبل.