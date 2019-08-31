تجديد حبس تشكيل عصابى بتهمة الاتجار فى النقد الأجنبى

جدد قاضي المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة، حبس متهم وشقيقة زوجته 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات، التي تجرى معهما بمعرفة النيابة، بتهمة مزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لقانون البنك المركزى.



وكشفت التحريات الأمنية الأولية، أن المتهمان قاما بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، وذلك من خلال تجميع العملات الأجنبية "الدولار الأمريكى" بدائرة محل إقامته والمدن المجاورة، والقيام باستبدالها من البنوك محققًا نسبة مكاسب من فرق سعر، فضلًا عن توفير العملات الأجنبية من "الدولار الأمريكى" لراغبى الحصول عليها وقيامه بفتح حسابات بنكية لاستقبال الإيداعات من العملة الوطنية الناتجة عن عملية الإتجار فى النقد من أشخاص مختلفين، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.



وأضافت أن حجم تعاملات المتهم خلال النصف الأول من العام 100 ألف دولار أمريكى.