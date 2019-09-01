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سوزوكى تطرح 14 دراجة نارية موديل 2020.. تعرف على أبرزها

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 05:41 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أعلنت شركة سوزوكي اليابانية المصنعة للمركبات عن 16 طرازا جديدا من الدراجات النارية لعام 2020، تستعد لطرحها للبيع بالأسواق بداية من شهر سبتمبر خلال عام 2019.

ونشر موقع "رايد أبارت" المختص بأخبار الدراجات النارية قائمة تضم الأبرز بين موديلات 2020 الجديدة من دراجات سوزوكي النارية، بدأها بطراز Burgman 200، والمقرر طرحه بالأسواق بتكلفة تبدأ من 4،999 ألف دولار وبلون وحيد هو الأبيض.

ومن بعده جاء طراز دراجة Boulevard C50T، الذي توفر منه سوزوكي فئة إضافية باسم Boulevard C50، وستتوفر النسختان من هذه الدراجة باللونين الأحمر والأسود.

وستضيف شركة سوزوكي العديد من التحسينات على نسخة 2020 الجديدة من دراجة Boulevard C50T لم تكشف عنها حتى الآن، غير أنها أعلنت توافرها بتكلفة تبدأ من 9،599 ألف دولار.

وضمن فئة Boulevard، تطرح سوزوكي طرازا مختلفا من الدراجات لعام 2020 هو طراز M109R، والذي سيتوفر بألوان الأبيض والأسود والرمادي، وسيطرح الطراز M109R بالأسواق بتكلفة تبدأ من 15،199 ألف دولار.

ومن بعده جاء بقائمة موقع "رايد أبارت"، طراز DR200S، لعشاق السرعة ورياضات سباقات الدرجات على الحلبات الترابية.

وذكر الموقع الأمريكي أن هذه الدراجة الجديد من سوزوكي ستتوفر باللون الرمادي فقط، ويبدأ سعرها من 4،649 ألف دولار.

وضمن الفئة نفسها، تطرح شركة سوزوكي دراجة DR-Z400SM لعام 2020، والتي تتوفر بفئتين S وSM، بألوان الأسود والرمادي والأبيض.

وسيتوفر طراز DR-Z400SM الجديد بتكلفة تبدأ من 7،399 ألف دولار.

وضمن موديلات 2020 من سوزوكي، تطرح النسخة الأحدث من دراجة SV650، التي ستتوفر باللونين الفضي والأسواد، وبتكلفة تبدأ من 7،099 ألف دولار، وبسعر يبدأ من 7،499 ألف دولار في نسخته الـABS.

ومن بعده جاء بالقائمة طراز GSX250R من سوزوكي في نسخته الجديدة لعام 2020، والذي سيتوفر بألوان الأبيض والأسود والأزرق، وسيتوفر الطراز بتكلفة تبدأ من 4،599 ألف دولار لنسخته التقليدية، وبتكلفة تبدأ من 4،899 لنسخته ABS.

وضمن فئة GSX، تطرح سوزوكي طرازين إضافيين من الدرجات؛ أولهما طراز R600، الذي يتوفر باللونين الأسود والأبيض، وبتكلفة تبدأ من 11،399 ألف دولار، في حين أن الطراز الثاني الذي تطرحه الشركة اليابانية ضمن فئة GSX هو طراز R750، الذي سيتوفر باللونين الأبيض والأسود بتكلفة تبدأ من 12،499 ألف دولار.

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