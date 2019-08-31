النيابة تؤكد أن وفاة "طفل جراج المعصرة" طبيعية

أمرت نيابة حلوان بانتداب مفتش الصحة للكشف على جثة طفل معاق ذهنيًا تم العثور عليه داخل سيارة بأحد الجراجات بالمعصرة، وتبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية أو طعنات بالجسد، وتبين من مناظرة النيابة عن أن الجثة لطفل يبلغ نحو 10 سنوات، ومرتدي كامل ملابسه.



وتبين من خلال الكشف الظاهري على الجثة عن أن الوفاة طبيعية، ولا توجد شبهة جنائية حول الواقعة.



وتلقى العميد مجدى خلف مأمور قسم المعصرة بلاغا من الأهالى بانبعاث رائحة كريهة تخرج من داخل سيارة، وعلى الفور انتقل النقيب أحمد عوض رئيس العمليات بالقسم، والنقيب مصطفى طلعت معاون الضبط، وبالفحص تبين العثور على طفل ويدعى "مصطفى.ح". متوفى بداخل سيارة، وتم استدعاء سيارة إسعاف لنقله إلى المستشفى.



وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات.