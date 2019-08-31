عاجل.. إصابة 20 شخصًا فى هجوم تكساس والمنفذ ما زال طليقًا

أفادت وسائل إعلام أمريكية، مساء اليوم، بإصابة نحو 20 شخصا في حادث إطلاق نار في ولاية تكساس، فيما لا زال مطلق النار نشطا.



وفتح مسلح النار مساء اليوم، على عدة أشخاص في ولاية تكساس من بينهم ضابط تابع لقوات الولاية، فيما لا زال مطلق النار نشطا، وسط تحذيرات للشرطة إلى المواطنين بالابتعاد عن مكان الحادث، وذلك وفق قناة "CNBC" الأمريكية.



وأظهرت الصور المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي ثقوب الرصاص على الزجاج الأمامي للسيارات نتيجة لهذا الحادث، بما يعني أنها محاولات لاستهدافهم بشكل مباشر.



وفتح رجل مسلح ببندقية النار على متجر لوول مارت في إل باسو بولاية تكساس الأمريكية مطلع أغسطس الجاري فقتل 20 شخصا وأصاب 26 آخرين قبل أن يستسلم المسلح للشرطة في موقع الحادث.