ضبط كميات كبيرة من الحشيش بطنطا

تمكن النقيب إسلام الفولي، معاون مباحث قسم ثان طنطا بمحافظة الغربية، من شن حملة أمنية مكبرة استهدفت عددًا من الأوكار المعروف عنها الاتجار في المواد المخدرة، بزمام دائرة قسم ثان طنطا، وتم ضبط عدد من المعروفين بالاتجار في السموم والمتعاطين لها.



كان اللواء محمود حمزة، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارًا من العقيد أسامة أبو فرد مأمور قسم ثان طنطا يفيد تمكن وحدة مباحث القسم بقيادة الرائد أحمد الحجار، والنقيب إسلام الفولي معاون مباحث القسم من ضبط كل (زين.س.ا)، عاطل، ومقيم السلخانة دائرة القسم، وبحوزتة عدد ٢٥ قطعة حشيش وهاتف محمول ومبلغ مالي، كما تم ضبط (السيد.ا.ا)، وشهرتة العربي، مواليد ١٩٨٩، عاطل، ومقيم السلخانة دائرة القسم، وبحوزتة قطعة كبيرة الحجم لجوهر الحشيش، وسلاح أبيض، وهاتف محمول، ومبلغ مالي من متحصلات البيع.



تم اقتياد المتهمين لديوان عام القسم، وحرر لهم محضر، وتم عرضهم على النيابة العامة المختصة للتصرف.