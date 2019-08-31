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عالم

قاضية أمريكية: عملي بالمحكمة ساعدني على محاربة السرطان

السبت 31/أغسطس/2019 - 11:54 م
جريدة الدستور
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ظهرت روث بيدر جينسبرج القاضية بالمحكمة العليا الأمريكية اليوم السبت للمرة الثانية منذ خضوعها للعلاج من السرطان لمدة ثلاثة أسابيع.

وظهرت القاضية 86 عامًا في المهرجان الوطني للكتاب بمكتبة الكونجرس في واشنطن، حيث أثارت الضحك والهتافات عندما فتحت جلسة أسئلة وأجوبة بقولها: "أولا، يمكن لهذا الجمهور أن يرى أنني على قيد الحياة".

وأضافت جينسبرج، التي تنتمي إلى الجناح الليبرالي بالمحكمة، "(إنني) في طريقي إلى أن أكون في حالة جيدة للغاية". وقالت إنها تحب وظيفتها كواحدة من تسعة قضاة في أعلى محكمة أمريكية، واصفة إياها بأنها "أفضل وأصعب وظيفة شغلتها على الإطلاق" ونسبت لها الفضل في تجاوزها العديد من مشاكل السرطان.

وذكرت جينسبرج أيضا إنها ستكون جاهزة لبدء جلسة المحكمة العليا المقبلة في أكتوبر.

وكانت المحكمة العليا قد أعلنت الأسبوع الماضي أن جينسبرج أكملت علاج السرطان الذي بدأ في الخامس من أغسطس بسبب ورم في البنكرياس وقالت إنه لن تكون هناك حاجة إلى مزيد من العلاج.

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