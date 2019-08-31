روحاني لـ ماكرون: إذا لم تفِ أوروبا بتعهداتها سننفذ المرحلة الثالثة من خفض التزاماتنا النووية

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني مساء اليوم السبت، في اتصال هاتفي أجراه معه نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه إذا لم تف اوروبا بتعهداتها ستنفذ طهران المرحلة الثالثة من خفض التزاماتها في الاتفاق النووي.

وأشاد روحاني، خلال الاتصال الهاتفي بمساعي باريس الرامية للحفاظ على الاتفاق النووي ووصفها بـ "الجادة"، حسب وكالة أنباء فارس الإيرانية، لافتا إلى أن توجّه إيران يتمثل بالحفاظ على الاتفاق النووي.

ونوه روحاني إلى أن "عدم الالتزام بالاتفاق النووي والانسحاب الامريكي من الاتفاق النووي أثار مشاكل عديدة على صعيد العلاقات بين ايران والبلدان الاخرى".