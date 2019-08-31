إيديه ينتزع صدارة سباق إسبانيا للدراجات وفوز أرندت بالمرحلة الزلقة

أصبح الفرنسي نيكولا إيديه المتصدر الجديد لسباق إسبانيا للدراجات اليوم السبت بينما فاز المتسابق الألماني نيكياس أرندت بالمرحلة الثامنة في إقليم برشلونة.

وتفوق أرندت متسابق فريق صن ويب على 20 من مجموعة المقدمة في المسار الجبلي عبر قطالونيا من بايس إلى إيجوالادا، وحافظ على هدوئه في أجواء زلقة ليحقق ثاني انتصار في مرحلة بسباق كبير بعد

فوزه في مرحلة بسباق إيطاليا عام 2016.

واحتل إيديه المركز 11 في المرحلة لينتزع القميص الأحمر للمتصدر من ميجل أنخيل لوبيز ويتقدم بفارق دقيقتين و21 ثانية على البلجيكي ديلان تونس، بينما يأتي لوبيز ثالثا بفارق ثلاث دقائق وثانية واحدة.

ومع انتظار مرحلة جبلية مرهقة غدا الأحد في أندورا، اختارت المجموعة التي تصدرت الترتيب العام في اليوم السابق وتضم لوبيز وبريموز روجليتش ادخار الطاقة وبلغا خط النهاية بفارق تسع دقائق

و24 ثانية خلف أرندت.