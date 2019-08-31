ضبط 10 أشخاص طرفى مشاجرة بالأسلحة النارية فى حلوان

شهدت منطقة عرب غنيم بمدينة حلوان، مشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء بين عائلتين؛ بسبب خلافات الجيرة، وألقت قوات الأمن القبض على 10 أشخاص طرفي المشاجرة، وعثر بحوزتهم على الأسلحة المستخدمة.



تلقي العميد علاء جودة، مأمور قسم شرطة حلوان، بلاغًا من الأهالي بمنطقة عرب غنيم، مفاده نشوب مشاجرة بين عائلتين، وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشادة كلامية بين العائلتين، وتطور الأمر واعتدى كل منهما على الآخر، مستخدمين أسلحة نارية وشوم وأسلحة بيضاء.



وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على كل من "إسلام وحيد"، 27 سنة، و"محمد حجاج"، 20 سنة، و"مصطفى عبدالرازق"، 20 سنة، و"محمود أنور"،25 سنة، و"محمد صبري، 20 سنة، طرف أول.



كما تم ضبط "ربيع موسى"، 36 سنة مصاب بطلق ناري بالقدم اليسرى من الخلف، و"على فتحي"، 28 سنة، و"مصطفى نبيل"، 26 سنة، و"أسامة خميس"، 33 سنة، مصاب بجرح بالأذن اليسرى، و"على ناصر موسى"، 21 سنة، طرف ثاني، وعثر بحوزتهم على فرد خرطوش، وأسلحة بيضاء وزجاجات مياه غازية فارغة.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة التحقيقات.