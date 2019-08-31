"نيمار" يتخلى عن فكرة الانتقال إلى برشلونة

ذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية السبت أن النجم البرازيلي نيمار تخلى عن فكرة انتقاله إلى برشلونة الإسباني، وسيخوض الموسم الحالي مع فريقه باريس سان جرمان الفرنسي.



وكتبت "ليكيب" في موقعها الالكتروني "أبلغ المقربون من مهاجم باريس سان جرمان، قرار نيمار بإنهاء الموسم الحالي مع باريس".



وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية إلى أن نيمار أقر بانتهاء مفاوضات العودة إلى ناديه السابق.



وأكد المدير الرياضي لسان جرمان، البرازيلي ليوناردو، عدم توصل الطرفين إلى اتفاق حتى الآن، بشأن أغلى لاعب في العالم، وعدم وجود اجتماع مقرر بينهما في عطلة نهاية الأسبوع الحالي، قبل إقفال باب الانتقالات الأوروبية الإثنين.



وجدد ليوناردو تأكيد استعداد فريق العاصمة للتخلي عن اللاعب، الذي كلف خزينة النادي المملوك من شركة قطر للاستثمارات الرياضية 222 مليون يورو، في صيف العام 2017، لكن مع الاشتراط من جهة أخرى، أن تتم تلبية الشروط المالية، وتوفير البدائل على صعيد اللاعبين؛ لتعويض رحيل المهاجم الدولي.



وشكل نيمار محور تقارير صحافية متعددة هذا الصيف عن رغبته في الرحيل، وسط حديث عن اهتمام بخدماته من قطبي الكرة الإسبانية برشلونة وريال مدريد.



وفي الأيام الماضية، أصبح برشلونة وحيدًا في السباق؛ لاستعادة اللاعب الذي دافع عن ألوانه لنحو أربعة أعوام.



ويشارك نيمار في التمارين مع فريقه من دون أن يخوض معه أي مباراة بعد هذا الموسم، في ظل رغبته غير الخافية بالعودة إلى النادي الكتالوني الذي دافع عن ألوانه منذ 2013 قادمًا من سانتوس.