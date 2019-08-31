استقبل خريف 2019 بدرجات "الأحمر"

يُعتبر الأحمر أكثر الألوان لفتًا للأنظار، وهو يليق بكافة تدرجات البشرات ومختلف ألوان الشعر، كوني جريئة باعتماده لإطلالتكِ في مناسبات نهاية الصيف وتعرّفي على أفكار جديدة لتنسيقه بعد الاطلاع على كيفيّة تقديمه في المجموعات التحضيريّة لخريف 2019.



- في مجموعته لما قبل خريف 2019، اعتمد المصمم نعيم خان الأحمر المشرق لإطلالات عصريّة تليق بالمناسبات. وهو ركّز على تصميم الجامبسوت، قصة الكتف الواحدة، والتطريز المبتكر فلا تترددي في اعتماد هذه التفاصيل للحصول على إطلالة متجددة.



- اللمسات الرومنسيّة خيّمت على مجموعة Marchesa لما قبل خريف 2019، وقد تجلّت بامتياز في الورود النافرة والمطرّزة على الأزياء. وقد أتى اللون الأحمر ليجعل من هذه الإطلالات رومنسيّة وجريئة في الوقت نفسه.



- الطابع الشرقي بدا واضحًا في الإطلالات التي قدمتها دار Oscar de la Renta. وهي اختارت لها اللون الأحمر الدافئ ونفذتها بأكمام طويلة أضافت إليها المزيد من الرقيّ والأناقة.



- كعادتها قدّمت دار Balmain تصاميم جمعت بين عدة تفاصيل مبتكرة، فرأيناها تخلط بين الكشاكش، والشك، والطبعات، والباييت في هذا الثوب الأحمر الذي يزيّنه حزام عريض من الجلد الأسود.



- ركّزت المصممة ريم عكرا في مجموعتها لما قبل خريف 2019 على اختيار أقمشة الحرير والتفتا. وقد اعتمدت الأكمام المنتفخة والخلط بين عدة تدرجات من الأحمر لإطلالة متجددة لافتة.



- الدانتيل هو الخامة التي اختارتها دار Valentino لتنفيذ إطلالات تلوّنت بالأحمر. وقد نسّقتها مع أحذية وحقائب وحتى جوارب وأقراط للأذنين باللون نفسه.