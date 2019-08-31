الدومينيكان تفتتح أول سفارة لها في تركيا

شهدت العاصمة التركية أنقرة، السبت، افتتاح سفارة جمهورية الدومينيكان، إحدى دول منطقة الكاريبي، بمشاركة رؤساء البعثات الأجنبية في العاصمة التركية ومسؤولين من البلدين.



وتم تنظيم حفل الافتتاح في مقر السفارة بالعاصمة التركية، بمشاركة رؤساء البعثات الأجنبية في أنقرة ومسؤولين وأكاديميين وصحفيين ومدعويين من البلدين، حسب وكالة أنباء الأناضول الرسمية.



كانت جمهورية الدومينيكان تسير أنشطتها في تركيا، عبر سفارتها في تل أبيب، في حين قامت تركيا في أكتوبر 2013 بافتتاح سفارتها في عاصمة الدومينيكان سان دومينجو.



وتبلغ مساحة الدومينيكان 50 ألف كيلومتر مربع، ويبلغ عدد سكانها أكثر من 10 ملايين نسمة.