امتثالا لقرار الأعلى للإعلام.. تغيير موعد برنامج "90 دقيقة" ومدته الزمنية



وقال الباز، في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن برنامج 90 دقيقة ملتزم بهذا القرار، مضيفا: "قد يكون هذا لأول مرة أن يصبح برنامج 90 دقيقة مدته الفعلية 90 دقيقة على الهواء".



قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إنه بداية من غد الأحد سيتم تغيير موعد برنامج 90 دقيقة على شاشة المحور، ليبدأ من الساعة 9 مساءا وحتى 10.30، وذلك تطبيقا لقرار المجلس الأعلى للإعلام بتحديد مدة البرامج الحوارية بـ 90 دقيقة على أقصى تقدير.