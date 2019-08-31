إطلاق نار في تكساس الأمريكية وإصابة ضابط شرطة

فتح مسلح النار مساء اليوم، على عدة أشخاص في ولاية تكساس الأمريكية وسط سقوط ضحايا جراء الحادث.



وأوضحت قناة "سي بي إس 7 " الأمريكية، أنه تم إطلاق النار على العديد من الأشخاص من بينهم ضابط تابع لقوات الولاية، من قبل مطلق النار الذي ما زال نشطا، وفق صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.



وأشارت الصحيفة إلى أنه لم يعرف بعد عدد الأشخاص الذين أصيبوا او قتلو جراء الهجوم إلا أنه من المؤكد سقوط ضحايا.



وأكدت مصادر أمريكية إصابة عدة أشخاص من بينهم ضابط برصاص أحد المشتبه بهم يستقل سيارة ذهبية اللون ومسلح ببندقية.



وأظهرت الصور المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي ثقوب الرصاص على الزجاج الأمامي للسيارات نتيجة لهذا الحادث، بما يعني أنها محاولات لاستهدافهم بشكل مباشر.