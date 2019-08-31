التحالف العربي يستهدف موقع عسكري للحوثيين في ذمار

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء اليوم السبت، بدء عملية استهداف نوعي لموقع عسكري يتبع مليشيات الحوثي في محافظة ذمار.



وطالب التحالف العربي في بيان مساء اليوم، من المدنيين اليمنيين، عدم الاقتراب من الموقع المستهدف في ذمار، وذلك وفق قناة سكاي نيوز.



وقصفت مليشيات الحوثي، أمس الأحياء السكنية ومواقع القوات المشتركة في الحديدة غربي اليمن، بشدة وأوقعت إصابات في صفوف المدنيين، في الوقت الذي طالب فيه مجلس الأمن الدولي بتحريك اتفاق الحديدة، وضرورة تفعيل عمل فريق المراقبين، وبعثة دعم الاتفاق والتسريع بانتشارها الكامل.



وأصيب 4 يمنيين أمس بإصابات متفاوتة وصفت بالخطيرة، جراء القصف الحوثي العشوائي على منازل المواطنين في مديرية حيس جنوبي الحديدة.



وأطلقت مليشيات الحوثي قذائف المدفعية باتجاه الأحياء السكنية في مدينة حيس مركز المديرية، وأصيب أربعة بشظايا قذائف الهاون، ونقلوا إلى مستشفى حيس الميداني لتلقي العلاج، كما تعرضت مواقع القوات المشتركة في مديرية التحيتا جنوب الحديدة، لإطلاق القذائف الحوثية، والاستهداف بالأسلحة المختلفة.