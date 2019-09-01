يسرا وصبا مبارك تتصدران غلاف مجلة "هاربرز بازار" لشهر سبتمبر

تصدرت النجمتان يسرا وصبا مبارك، بإطلالة فخمة، على غلاف مجلة هاربرز بازار، فى مجال الموضة والأزياء لعدد شهر سبتمبر.



وكشفت المجلة عن ثمن فساتين النجمتين، حيث ارتدت النجمة يسرا، فستان بقيمة 16،310 درهم من علامة إيزابيل سانشيز، ونسقت معه عقد شوكر بلاتيني مرصّع بالماس الزمرّد من مجموعة سينماجيا Cinemagia للمجوهرات الفاخرة من بولغري.



فيما تألقت الفنانة صبا مبارك، بفستان أنيق بقيمة 43،450 درهم من رالف آند روسو، ونسقت معه أقراط من الذهب الوردي مرصّعة بأحجار الروبليت والجمشت وأحجار القمر والزمرّد والماس من مجموعة سينماجيا Cinemagia للمجوهرات الفاخرة من بولغري.



وحصلت صبا على شهادة البكالوريوس فى المسرح من جامعة اليرموك في إربد عام 2001، ومنها بدأت الدخول لعالم الفن عن طريقة والدتها الفنانة حنان الاغا وخالتها الممثلة هيفاء الأغا، وجاء أول مشاركة لها بعمل تلفزيونى هو مسلسل قمر وسحر بعام 1998.



وتوالت أعمالها الفنية التي كسبتها شهرة كبيرة، آخرها هو مسلسل "عبور"، التى قدمته فى السباق الرمضانى الماضى، وهو من إخراج محمد حكشى، وشاركها البطولة سامر إسماعيل، رنا جمول، منصور الفيلى.



وقالت صبا مبارك خلال حوارها مع المجلة:" لا أظننا بحاجة لتغيير العالم بالسينما، بل أرى أنّ السينما بحاجةٍ لأن تكون صادقة في المقام الأول وتفتح عيونًا جديدة في عقول من يشاهدها".



ونستعرض في الصور التالية أحدث جلسة تصوير لكل من يسرا وصبا مبارك: