جنازة عسكرية بالسنطة لـ"أمين الشرطة" المطعون أمام الجزيرة (صور)

شيعت منذ قليل، جنازة الشهيد على أحمد على المليجى الشرقاوى، أمين شرطة، وذلك بقرية ميت غزال، مركز السنطة، بمحافظة الغربية، والذى استشهد بسكين الغدر، بطعنة مجهولة، أثناء تأدية واجبه أمام نادي الجزيرة بالقاهرة.



واتشحت القرية بالسواد، حزنًا علي رحيل الشهيد المشهود له بحسن الأخلاق الرفيعة، وحسن الجيرة، وشيعه الآلاف من سكان القرية إلى مثواه الأخير وسط هتافات المشيعين بـ "لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله"، بحضور قيادات أمن الغربية والمحاسب جمال دويدار، رئيس مركز ومدينة السنطة، يرافقه رئيس الوحدة المحلية بشبراقاص، والعديد من أهالي القرية والقرى المجاورة، وسط أجواء ما بين الفرح على نيل الشهادة والحزن على رحيل شاب في مقتبل العمر غدرًا.