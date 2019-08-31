شباب الأهلي الإماراتي يتعاقد رسميا مع البرازيلي دي سوزا

أعلن نادي شباب الأهلي الإماراتي السبت تعاقده مع البرازيلي ليوناردو دي سوزا بعد فسخ عقده مع الوحدة.

وأكد شباب الأهلي وصيف الدوري الإماراتي وبطل الكأس في الموسم الماضي تعاقده مع دي سوزا في صفقة انتقال حر دون ذكر تفاصيل الصفقة.

وكان ليوناردو (27 عاما) تألق مع الوحدة بشكل لافت وساهم في قيادته إلى دور الـ16 من دوري أبطال آسيا قبل خروجه أمام النصر السعودي، بعدما سجل تسعة أهداف تصدر بهم ترتيب الهدافين حتى الآن.

لكن الهداف البرازيلي فسخ تعاقده مع الوحدة الذي يمتد للموسم المقبل بشكل مفاجئ بعدما دفع قيمة الشرط الجزائي.