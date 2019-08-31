كونتافيت تنسحب من بطولة أمريكا المفتوحة بسبب المرض

انسحبت أنيت كونتافيت من منافسات فردي السيدات ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس اليوم السبت قبل مواجهة بليندا بنتشيتش في الدور الثالث بسبب مرض فيروسي وفقا لما أعلنه المنظمون.

لكن لا يزال بوسع اللاعبة الإستونية المصنفة 23 اللعب في منافسات الزوجي حيث بلغت الدور الثاني مع داريا كاساتكينا.

وبهذا الانسحاب ضمنت بنتشيتش الظهور في دور الستة عشر حيث ستلعب مع نعومي أوساكا المصنفة الأولى أو كوكو جوف البالغ عمرها 15 عاما.