ريال بيتيس يفوز على ليجانيس في الدوري الإسباني

حقق فريق ريال بيتيس انتصاره الأول في الدوري الإسباني على حساب ضيفه ليجانيس بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت بملعب بينتو فيامارين ضمن منافسات الجولة الثالثة من الليجا.



تقدم مارتن بريثويت لفريق ليجانيس في الدقيقة 50، ورد بيتيس بهدفين عن طريق كل من لورينزومورن ونبيل فقير في الدقيقتين 54 و61.



ومنح الفوز بيتيس أول ثلاث نقاط في الليجا ليصبح في المركز الـ13، واستمر ليجانيس بدون أي رصيد من النقاط في قاع الجدول.