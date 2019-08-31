نهضة بركان حامل اللقب والرجاء البيضاوي يودعان كأس العرش المغربي

ودع نهضة بركان حامل اللقب والرجاء البيضاوي كأس العرش المغربي لكرة القدم بعد خسارة الأول 5-4 بركلات الترجيح أمام مستضيفه شباب أطلس خنيفرة المنافس في القسم الثاني وهزيمة الرجاء على أرضه 3-2 أمام نهضة الزمامرة في دور 32 للبطولة اليوم السبت.

وتقدم نهضة بركان، وصيف بطل كأس الاتحاد الافريقي الموسم الماضي، عبر زيد كروش في الدقيقة 23 وأضاف عمر النمساوي الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 65 من ركلة جزاء.

لكن شباب أطلس خنيفرة سجل هدفين متتاليين في اخر ربع ساعة ليستمر التعادل 2-2 في الشوطين الإضافيين.

وأهدر نهضة بركان أول ركلة جزاء بينما سجل لاعبو شباب أطلس خنيفرة الركلات الخمس ليبلغ الفريق دور الستة عشر.

وفاجأ نهضة الزمامرة الصاعد حديثا لدوري الأضواء مستضيفه الرجاء بالفوز عليه 3-2 في الدرار البيضاء أمام جمهور غفير.

وسجل الرجاء هدف السبق عبر المهاجم أيوب نناح في الدقيقة العاشرة لكن نهضة الزمامرة أدرك التعادل عن طريق لاعب الرجاء السابق سعد اللمطي في الدقيقة 53 قبل أن يتقدم الزوار في الدقيقة 63 بعد أن استغل جواد غبرة خطأ دفاعيا وسدد في الشباك.

لكن هشام إصلاح أدرك التعادل للرجاء بعدها بخمس دقائق قبل أن يمنح إبراهيم بدري هدف الفوز لنهضة الزمامرة في الدقيقة 80 ويقود فريقه إلى دور الستة عشر للبطولة.

وفي باقي مباريات تأهل الدفاع الحسني الجديدي على حساب جاره أولمبيك أسفي كما انتصر سريع واد زم على شباب قصبة تادلة 3-صفر فيما فاز جمعية سلا 2-صفر على ضيفه فتح ويسلان مكناس أحد أندية

الهواة.

وتأجلت مباراة القمة بين الوداد البيضاوي والجيش الملكي لانشغال الوداد بمباراته أمام المريخ السوداني في كأس العرب في الخرطوم.